Russland-Experte: "Es gibt für Putin keinen ehrenvollen Abzug"

Putin könne jedenfalls keiner Verhandlungslösung zustimmen, die "ihm nicht mehr bringt, als er vor dem Krieg hatte". Nach "so vielen toten russischen Soldaten, den Sanktionen des Westens, der militärischen Aufrüstung der NATO und den Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine" könne er jedenfalls nicht zurück zu einem "Status quo ante", so der Politikexperte weiter. So etwas sei nur im Falle eines "schmachvollen Abzugs" denkbar.

Weitere Ächtung Russlands

Putin sei bereit, "jede militärische Eskalation durchzuführen, von der er glaubt, dass sie der russischen Seite den militärischen Sieg bringt", erklärte Mangott. Den Einsatz von Nuklearwaffen hielt er dennoch für unwahrscheinlich - "auch wenn dieser in den letzten Wochen - vor allem aufgrund des ungünstigen Verlaufs der Auseinandersetzungen für die russischen Streitkräfte - wahrscheinlicher wurde". Er halte indes einen "demonstrativen Einsatz von Nuklearwaffen" als wahrscheinlicher als den Einsatz von Chemie- oder biologischen Waffen, kommentierte der Politikwissenschaftler die aktuelle Debatte.

Ein solcher Einsatz von Chemie- oder biologischen Waffen würde zudem, so die Meinung des Russland-Experten, keinen "großen militärischen Gewinn bedeuten", sondern zu einer "weiteren Ächtung Russlands in der internationalen Gemeinschaft" führen. Denn offiziell habe Russland keine Chemiewaffen und sei der Chemiewaffenkonvention verpflichtet.