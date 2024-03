Russland übergibt 100 Leichen getöteter Soldaten an die Ukraine

Nach der Identifikation sollen die Toten den Verwandten übergeben werden, teilt der ukrainische Koordinationsstab für Kriegsgefangenenbelange am Freitag per Telegram mit.

Das Haus sei in der Nacht auf Freitag direkt getroffen worden, Feuer sei ausgebrochen, teilte der Bürgermeister der Stadt über Telegram mit. Der Bürgermeister der in der Ostukraine gelegenen Stadt Donezk sprach von einem barbarischen Angriff. "Drei Kinder starben - ein 2007 geborenes Mädchen, ein 2021 geborenes Mädchen und ein 2014 geborener Bub."

Es gebe zudem noch Schwerverletzte unter den Einsatzkräften. Insgesamt seien weitere 46 Menschen verletzt worden. Zudem seien dem Zivilschutz zufolge zehn Wohnhäuser und zwei Feuerwehrwagen durch die Explosionen beschädigt worden. Für den Samstag ordnete Kiper Trauer in Odessa an.

Auch die Ukraine wurde nach Behördenangaben in der Nacht von Russland erneut mit zahlreichen Drohnen angegriffen. Zwei Menschen seien in der zentralukrainischen Stadt Winnyzja getötet worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei eine Person getötet worden, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Freitag auf Telegram mit. Der Kreml sieht in den jüngsten Angriffen in Belgorod Versuche einer Destabilisierung im Zuge der Präsidentschaftswahl durch die Ukraine.

Auch Russland wurde nach Angaben seines Verteidigungsministeriums in Moskau erneut von der Ukraine aus angegriffen. Die Luftabwehr habe über der an die Ukraine grenzenden Region Belgorod während der Präsidentschaftswahl sieben Raketen abgeschossen.

Mann in Moskau festgenommen

Über Kämpfe in der Region berichteten auch die Behörden des ostukrainischen Gebiets Sumy, das an Belgorod grenzt. Angaben der Militärverwaltung von Sumy zufolge wurden mehrere Ortschaften im Grenzgebiet in der Nacht massiv von russischer Artillerie und Mörsern beschossen. Zudem habe die russische Luftwaffe etwa Gleitbomben in dem Gebiet eingesetzt, hieß es.

In Russland hat der Inlandsgeheimdienst FSB nach eigenen Angaben einen Mann in Moskau festgenommen, der für die Ukraine Drohnen gebaut und gestartet haben soll. Der russische Staatsbürger stehe unter dem Verdacht des Landesverrats, teilte der FSB mit. Er habe auch in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des russischen Verteidigungsministeriums Drohnen gestartet.

In einem von der Nachrichtenagentur Interfax verbreiteten FSB-Video heißt es, dass der Mann für die Legion Freiheit für Russland, eine Gruppe bewaffneter pro-ukrainischer russischer Exilanten und Kreml-Gegner, gearbeitet habe. Die Ukraine greift seit einiger Zeit verstärkt mit Drohnen Ziele in Russland an wie Ölanlagen, Metallwerke und Bahnstrecken, um die Versorgung und Logistik der russischen Invasionstruppen zu stören.