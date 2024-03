Nicht die Ukraine: Wer weltweit die meisten Waffen kauft

Der Trend steigender Waffenimporte nach Europa hat auch im vergangenen Jahr angehalten. Im Zeitraum zwischen 2019 und 2023 importierten europäische Staaten fast doppelt so viele Waffen wie im Vergleichszeitraum zwischen 2014 und 2018, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) hervorgeht. Weltweit sank der Waffenhandel in den vergangenen fünf Jahren hingegen demnach um 3,3 Prozent.

Bei weitem größter Waffenimporteur in Europa ist weiter die Ukraine mit einem weltweiten Anteil von 4,9 Prozent und einem Anstieg von 6.633 Prozent zwischen 2019 und 2023 im Vergleich zu den vorhergehenden fünf Jahren. Das SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) ging davon aus, dass die Importe in Europa auch künftig auf hohem Niveau bleiben würden. "In den vergangenen Jahren haben wir einen deutlich größeren Bedarf an Luftabwehrsystemen in Europa festgestellt, der durch den Angriff Russlands auf die Ukraine in Gang gesetzt wurde", erklärte SIPRI-Experte Pieter Wezeman in einer Aussendung.