Russische Spionin in Washington: Putins schärfste Waffe

Agentin 00-Sex

Der Fall erinnert an Anna Wassiljewna Kuschtschenko, besser bekannt als Anna Chapman. Die Russin mit dem Nachnamen ihres Ex-Mannes hatte in London Wirtschaft studiert und arbeitete bis 2010 in New York als Maklerin – offiziell. Sie wurde – zeitgleich mit neun anderen Russen als Agentin aufgedeckt und in einer spektakulären Aktion am Wiener Flughafen gegen vier in Russland tätige US-Spione ausgetauscht.