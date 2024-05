"Sonst wird der Feind noch mehr Erfolg haben": Situation in Charkiw heikel

Wowtschansk ist nur einer von mehreren Punkten, an denen die russischen Streitkräfte seit Freitag Druck auf die ukrainischen Soldaten ausüben – gut 48 Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem westlichsten und östlichsten Punkt. Zuvor waren Beobachter von 35.000 russischen Soldaten ausgegangen, die in der Grenzregion Belgorod zusammengezogen worden seien.

Etwa 4.000 von ihnen sollen derzeit tatsächlich kämpfen. Es ist allerdings möglich, dass die 15.000 zusätzlichen Soldaten, die etwas weiter nördlich in der russischen Provinz Kursk stationiert sind, ebenfalls Vorstöße in Richtung der ukrainischen Stadt Sumy unternehmen.

Die Russen rücken nicht ohne Verluste vor – und die ukrainischen Verteidigungsanlagen wurden aus logischen Gründen nicht direkt an der Grenze errichtet. In zahlreichen Videos sind Dutzende tote russische Soldaten zu sehen. Dennoch gibt es auf ukrainischer Seite Berichte über an falschen Positionen eingerichtete Schützengräben, über Probleme in der Kommunikation und Koordinierung: „Es ist notwendig, dieser Region mehr Aufmerksamkeit zu schenken und endlich die Kommunikation herzustellen, sonst wird der Feind noch mehr Erfolg haben“, schreiben die Beobachter von „Deep State“.