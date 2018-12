"Riesiger Verlust": Russische Menschenrechtsaktivistin tot

Die bekannteste Menschenrechtsaktivistin Russlands, Ljudmilla Alexejewa, ist tot. Die Vorsitzende der Moskauer Helsinki-Gruppe sei am Samstag im Alter von 91 Jahren in einem Spital in der russischen Hauptstadt gestorben, teilte der Menschenrechtsbeauftragte des Kreml, Michail Fedotow, mit. Die frühere sowjetische Dissidentin war eine Ikone des Kampfes für Bürgerrechte in ihrer Heimat.

"Dies ist ein riesiger Verlust für die gesamte Menschenrechtsbewegung in Russland", erklärte Fedotow. Alexejewa sei bereits länger krank gewesen, "aber ihr Geist war immer stärker als ihr Körper und weitaus stärker als jede Krankheit".

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte laut russischen Nachrichtenagenturen, Präsident Wladimir Putin habe Alexejewas Familie kondoliert. Putin schätze "Alexejewas Beitrag zur Entwicklung der Zivilgesellschaft in Russland sehr und hatte großen Respekt für ihren Standpunkt in mehreren Fragen das Leben in unserem Land betreffend".