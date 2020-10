Russische Journalistin verbrannte sich aus Protest selbst

Einen Tag nach der Durchsuchung ihrer Wohnung durch die Behörden hat sich in Russland die der Opposition nahestehende Journalistin Irina Slawina selbst verbrannt. Sie starb am Freitag, nachdem sie sich vor einem Büro des Innenministeriums in der Stadt Nischni Nowgorod 400 Kilometer östlich von Moskau selbst angezündet hatte.

Zuvor hatte sie auf ihrer Facebook-Seite geschrieben: "Macht die Russische Föderation für meinen Tod verantwortlich."