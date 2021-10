Russische Behörden ermitteln zu Foltervideo in Gefängnis

Die russischen Behörden haben nach der Veröffentlichung eines Videos, das eine mutmaßliche Vergewaltigung in einem Gefängnis zeigt, Ermittlungen eingeleitet. Wie die russische Gefängnisbehörde (FSIN) am Dienstag in Moskau mitteilte, hat sie ein Team entsandt, das die Echtheit des Videos vor Ort prüfen soll. Die Aufnahme war am Montagabend von Aktivisten veröffentlicht worden, die eigenen Angaben zufolge Hunderte weitere Folteraufnahmen erhalten haben.

In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann in einem Gefängniskrankenhaus in der Stadt Saratow offenbar mit einem Stock vergewaltigt wurde. Das Opfer war an ein Bett auf einer Tuberkulose-Station gefesselt und schrie während der Tortur vor Schmerzen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Dienstag, sollte die Echtheit des Videos bestätigt werden, "ist dies natürlich ein Grund für eine ernsthafte Untersuchung". Zunächst sei es notwendig, die Authentizität des Materials "schnell, aber in aller Ruhe zu klären".