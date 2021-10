Sting wird 70: "Ohne Musik wäre ich längst im Gefängnis"

Generationen sind mit ihm und seiner Musik aufgewachsen. Gordon Matthew Sumner, besser bekannt als Sting, Frontmann der ewig erfolgreichen Band Police und danach Solokünstler, feiert heute, Samstag, seinen 70. Geburtstag.

Er tourt nach wie vor, spielt sich oft selbst in Filmen und Serien und rettet den Regenwald mit seiner Rainforest-Foundation. Sein Alter sieht man ihm nicht an. Ob das an der täglichen Meditation, dem Ashtanga Yoga, dem tantrischen Sex mit seiner Langzeit-Ehefrau Trudie Styler, von dem er in vielen Interviews gesprochen hat, oder einer Kombination aus allen dreien liegt, weiß man nicht so genau.

An einem liegt es sicher: An seiner Liebe für die Musik, seinen Job und das Leben. Zum 70er von Sting lassen wir seine Vorlieben Revue passieren.

KURIER: Was treibt Sie an?

Sting: Es ist wichtig, dass jeder für sich Romantik neu erfindet. Das ist eine wichtige gesellschaftliche Fähigkeit in meinen Augen, ein soziales Gleitmittel, wenn Sie so wollen, etwas, das uns glücklich macht. Wir brauchen Romantik. Wir brauchen Freude. Dafür leben wir.

Sind Sie so erzogen worden?

Ich bin mit Etikette aufgewachsen. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass mir meine Eltern Manieren beigebracht haben. Ich war der Älteste in einer sehr großen Familie und halte gute Manieren für essenziell, in der Familie und in der Gesellschaft. Ich versuche immer, Manieren zu haben, sogar bei Interviews!

Wann haben Sie erkannt, dass Musik in Ihrem Leben eine große Rolle spielen würde?

Ich kann mir mein Leben nur sehr schwer ohne Musik vorstellen. Ich wäre vermutlich schon lange im Gefängnis ohne Musik. Ich habe meine Träume verwirklicht und in gewissem Sinne dadurch auch mich selbst. Ich drücke mich durch Musik aus, nicht nur durch meine eigene, sondern Musik im Allgemeinen. (...) Und ich liebe den Prozess des Songwritings, etwas, dass es seit dem Mittelalter und wahrscheinlich früher schon gibt. Und ich bin stolz, ein Teil dieser Tradition zu sein.

Wie ist ein typischer Tag im Leben von Sting – wenn es so etwas überhaupt gibt?

Ich beginne um 9.30 Uhr oder 10 Uhr zu arbeiten und mache das für acht Stunden. Manchmal mit Resultaten, manchmal mit null Erfolg. Musik ist wie Fischen – manchmal fängst du viel, manchmal nichts.

Einer Ihrer berühmtesten Songs ist „Every Breath You Take“…

Ja, und ich verstehe bis heute nicht, warum. Der Song ist sehr simpel und ich habe ihn sehr schnell geschrieben.