Die meisten der rund 400 in Russland lebenden und arbeitenden Österreicher wissen erst seit Kurzem, was sie dort erwartet: nämlich aufwendige medizinische Untersuchungen. Wer ab Jänner nicht binnen 30 Tagen nach der Einreise alle Ergebnisse vorlegt, muss schlimmstenfalls das Land verlassen. So weit sieht es das neue, seit Mittwoch geltende russische Gesetz vor.

Betroffen sind alle in Russland lebenden Ausländer, die älter sind als sechs Jahre. Die überwiegende Mehrheit der 11,6 Millionen Ausländer sind Gastarbeiter aus den zentralasiatischen Republiken. Doch der lauteste Protest über die neuen, rigiden Gesundheitsvorschriften kam bisher von der deutsch-russischen Auslandshandelskammer: „Mit diesem Gesetz besteht die Gefahr, dass sich für Russland wichtige ausländische Manager im großen Stil von Russland abwenden.“Denn als Schikane wird nicht nur der Umfang der ärztlichen Untersuchungen empfunden: So müssen sich die Ausländer auf Tuberkulose, Drogenmissbrauch, Syphilis, HIV und natürlich auch auf das Corona-Virus testen lassen, Bluttests und Röntgenaufnahmen sind abzuliefern. Fingerabdrücke und biometrische Daten werden sodann dem Migrationsministerium weitergeleitet. Wer sich weigert, riskiert den Entzug seiner Arbeitsgenehmigung.