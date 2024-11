Rumänien wählt ein neues Staatsoberhaupt

In Rumänien wählen die rund 19 Millionen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger am Sonntag ihr neues Staatsoberhaupt. Insgesamt 13 Anwärter treten im Rennen um das höchste Amt im Staat an. Als Favorit gilt Regierungschef Marcel Ciolacu von der postkommunistischen PSD. Eine endgültige Entscheidung wird wohl erst am 8. Dezember in der Stichwahl fallen.