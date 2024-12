Rumäniens Regierung steht: Angelobung noch heute

In Rumänien hat Staatspräsident Klaus Johannis am Montag Noch-Regierungschef Marcel Ciolacu ein weiteres Mal mit der Regierungsbildung beauftragt. Das Kabinett des Chefs der Sozialdemokraten (PSD) steht bereits seit dem Wochenende. Es soll noch am Montag angelobt werden.

Ciolacus postkommunistische PSD war als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl vom 1. Dezember hervorgegangen. Sie hatten sich in den letzten Tagen auf eine Koalition mit den Nationalliberalen (PNL), dem Ungarnverband (UDMR) und der Fraktion der ethnischen Minderheiten geeinigt. Sie kommen gemeinsam im Parlament auf eine recht knappe Mehrheit von rund 52 Prozent.