Rumänien: Explosive Stimmung im Vakuum politischer Werte

Die prognostizierte Wahlbeteiligung sagt alles über den Zustand, in dem sich Rumäniens Politik befindet: Alle Vorhersagen gehen davon aus, dass am kommenden Sonntag weit weniger Wähler als bei vorhergegangenen Wahlen ihre Stimme abgeben werden – und bei den letzten Parlamentswahlen 2004 waren es bereits nur knapp 40 Prozent. Der Wahlslogan eines lokalen Kandidaten der Umwelt-Partei in der nordostrumänischen Stadt Iasi bringt es auf den Punkt: „Ich stehle weniger“, steht auf seinen Plakaten.

Das Rennen wird er nicht machen. Laut Umfragen kann das regierende Bündnis „Sozialliberale Union“ ( USL) mit einem klaren Sieg rechnen. Sogar eine Zweidrittelmehrheit scheint in greifbarer Nähe. Dem oppositionellen Mitte-rechts-Bündnis „Gerechtes Rumänien“ ( ARD) werden lediglich zwischen 20 und 23 Prozent prognostiziert.