Ruhestand – bitte warten

„Sehr wirksam waren auch die ,Hartz’-Reformen der Regierung Schröder“: Sie hätten vor allem den gleitenden Übergang von der früher leicht zu erlangenden Arbeitslosenhilfe in die Rente erschwert, „die heute viel genauer bedarfsgeprüft wird“. Auch sei die automatische Frühverrentung langer Krankenständler nun abgeschafft.

Weil dank guter Konjunktur eine Million Arbeitsplätze unbesetzt sind, steigen die finanziellen Anreize zum Weitermachen. Am meisten profitieren davon bisher technische Berufe und der Pflegebereich. Keine Veränderung gibt es bei Freiberuflern und Selbstständigen, die arbeiteten im Schnitt immer schon viel länger als Arbeitnehmer.

Die Tendenz zu mehr Altersarbeit halte an, so Schäfer unisono mit BIB-Studienautor Harun Fulak. Sie bringt eine größere Wertschöpfung der Wirtschaft, mehr Steuern und entlastet die Sozialkassen. Und ist damit eine der Reformen, die Kanzlerin Merkel den Euro-Südstaaten zur Bedingung für weitere deutsche Steuergeld-Hilfe zu machen versucht – bisher vergeblich.

Widerstand zwecklosAuch wenn die Gewerkschaften mehr Altersarbeit bekämpfen, ist ihr Widerstand zwecklos: Die SPD will in den Koalitionsverhandlungen mit der Union zwar die von Schröder eingeführte Flexibilisierung des Arbeitsmarkts beschränken. An der „Rente mit 67“ für alle, die SPD-Chef Müntefering als Sozialminister in der ersten Großen Koalition Merkels startete, rüttelt auch sie nicht: Die Demografie lässt keine andere Wahl.

Für manche aber kommt sogar die Rente mit 67 zu früh: Albrecht Hirsch, erfahrener Stadtplaner am Senatsbauamt Berlin, ist froh, „bis jetzt voll arbeiten können“. Er wurde gerade 67 und nutzt nun in Teilzeit „diese intelligente Herausforderung zum langsamen Herunterfahren. Nur mehr in zwei Bands zu spielen, reicht mir nicht.“