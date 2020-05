Royaler Autobauer auf Europakurs

Echte Begeisterung für die EU lässt sich keinem Briten entlocken, doch in der Wirtschaft hat man Vor- und Nachteile der Mitgliedschaft längst abgewogen. Das Ergebnis fasst ein Jaguar-Manager, der sich offiziell zur EU-Politik nicht äußern will, prägnant zusammen: "Es geht um EU-Standards, die auch für uns gelten müssen, um offene Grenzen, Zollfreiheit: Das ist für uns die EU ."

Mit EU-Standards hat man in der wichtigsten Branche der britischen Wirtschaft seine Probleme: Der Finanzindustrie. Sie erwirtschaftet fast 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, den größten Teil davon in London. Die Reformen und Regulierungen, die die EU nach der Finanzkrise 2008 den Banken aufgezwungen hat, stoßen hier auf keine Gegenliebe. Vor allem die Beschränkung der Bonuszahlungen für Banker habe viele in der Londoner Finanzwelt verärgert, schildert Ralph Böckle, Österreichs Finanzattache in London, die Stimmung: "Viele empfinden das als ungerecht."

Ungerecht oder nicht, es hat sich einiges getan in der Londoner Finanzwelt. Die Produkte der Finanzindustrie sind simpler und daher transparenter geworden. Steuern wurden erhöht, Steuerschlupflöcher zumindest etwas enger gemacht. "Fader und teurer" als in den tollen Zeiten vor der Krise sei Invesment-Banking heute, mault man in der Branche.

Kritik an der EU hört man in der Londoner City, dem Herz der Finanzindustrie, allerorten, Zweifel an der EU-Mitgliedschaft so gut wie nie. Der Finanzriese London würde ohne die Präsenz der großen Banken und Versicherungen aus EU-Ländern rasch schrumpfen – und die wollen ihre Geschäfte nicht außerhalb der EU abwickeln. "Wenn die Briten weiter Geschäfte mit Europa machen wollen", erläutert Axel, ein österreichischer Banker in London, "müssten sie ohnehin nach europäischen Regeln spielen, auch wenn sie nicht mehr Mitglied sind." Die große Finanz-Freiheit nach dem EU-Austritt wäre also eine Illusion, so das Resümee des renommieren Thinktanks "Center for European Reform" zum Thema: "Ein Brexit befreit London nicht, er schadet nur der Stadt."