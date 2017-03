Die Frau Mama ist ja Österreich eigentlich schon länger einen Besuch schuldig. Immerhin hat Queen Elisabeth II. Heinz Fischer, damals noch Bundespräsident, 2015 versprochen nach Österreich zu kommen, als er im Buckingham Palace seine Aufwartung zum Tee machen durfte.

Jetzt aber sind fürs erste einmal der Thronfolger und seine Frau an der Reihe. Charles, seines Zeichens Prince of Wales, und Camilla, die Duchess of Cornwall werden also am 5. und 6. April Österreich besuchen. Details der Visite sind vorerst noch unbekannt. Sicher aber ist, dass Österreich Teil einer kleineren Europa-Tour wird.

Foto: APA/AFP/STRINGER Auf dem Reiseplan stehen außerdem noch Rumänien, Italien und der Vatikan. Auch dieser Besuch sollte für einiges Interesse sorgen, immerhin trifft hier mit Charles das zukünftige Oberhaupt der Anglikanischen Kirche auf das Oberhaupt der Katholischen Kirche, den Papst.

Besuche der britischen Königsfamilie sind hierzulande äußerst selten. Der erste und bisher letzte Besuch der Queen ist ein halbes Leben her. Er fand 1969 statt, und damals strömten die Massen in Wien auf die Straßen, um das Staatsoberhaupt zu sehen.

Charles selbst weilte 1986 auf einem offiziellen Staatsbesuch mit Lady Diana in Wien. Legendär sind die Bilder vom Bankett nebendem damaligen Bürgermeister Helmut Zilk und seiner Frau Dagmar Koller. Privat ist der Thronfolger schon beim Skifahren in Lech (Vorarlberg) angetroffen worden.

Abzuwarten ist, ob diesmal sich vielleicht die letzten hartgesottenen Diana-Fans zu Protesten gegen ihre einst ungeliebte Nachfolgerin Camilla versammeln. Doch die hat, zumindest zuhause, inzwischen einiges an Popularität gewonnen.