Rote Rückendeckung für Grüne Baerbock im deutschen Wahlkampf

Ob „übertrieben“ oder „nicht fair“: Die Kritik an der 40-jährigen Kanzlerkandidatin reißt nicht ab. Der Grund: Ihr unpräziser respektive geschönter Lebenslauf machte Wissenschafter wie Stefan Weber auf Baerbocks Erstlingswerk „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ aufmerksam. „Nur das hat mich neugierig gemacht auf das Buch“, sagt Weber im KURIER-Gespräch. „Ich dachte mir: Wenn es schon so schwer ist, an die Masterarbeit von Frau Baerbock ranzukommen, dann screene ich nun ihr erstes Buch. Und Sie dürfen mir glauben, dass ich es nicht fassen konnte, in diesem tatsächlich Plagiatsstellen zu finden.“