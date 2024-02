Rihanna, Bill Gates, 2.000 Wildtiere: Indiens teuerste Hochzeit naht

Bill Gates kommt, Mark Zuckerberg auch, dazu Ivanka Trump . Als Stargast des Abends wird Pop-Superstar Rihanna ein Konzert geben. Was sich liest wie der Anfang eines Textes zur Superbowl-Halbzeitshow ist tatsächlich der Einstieg in einen Text zur geplanten Hochzeit des erst 28-jährigen Anant Ambani und seiner Verlobten Radhika Merchant .

Wie so etwas in diesem Alter möglich ist? Anant Ambanis Vater, Mukesh Ambani , ist der Geschäftsführer des größten indischen Privatkonzerns Reliance Industries , dessen Geschäftsfelder Öl-, Petrochemie und Textilien umfassen. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 110 Milliarden US-Dollar ist Mukesh Ambani damit nicht nur der reichste Inder, sondern der reichste Mann Asiens.

Die beiden wollen erst im Sommer heiraten, aber schon im März bei einer dreitägigen Feier in der indischen Provinz Gujarat den Auftakt ihrer Vorbereitungen zelebrieren. Das private Hochzeitsfestival soll in einem „Garten“ mit 3.000 Hektar Fläche und Gehegen für rund 2.000 gerettete Wildtiere abgehalten werden. 2.500 Gerichte stehen auf dem Plan, damit die Gäste nie zweimal das Gleiche essen müssen.

Vor sechs Jahren organisierte Mukesh Ambani für seine Tochter Isha für rund 100 Millionen Dollar die bisher teuerste Feier der indischen Geschichte: US-Superstar Beyoncé trat damals gleich zweimal auf, einmal in Mumbai und einmal in Rajasthan; dazu kam vorab noch ein Empfang am Comer-See in Italien.