Was Rezo, der bisher witzige Videos mit Musikcoverversionen oder Computerspielen online stellte, dazu brachte, politisch zu kommentieren, erklärte er in einem Interview mit dem deutschen Philosophen Richard David Precht. "Ich möchte schon mit solchen Sachen aufklären. (…) Das mache ich in irgendeiner Form auch, weil ich eine Verantwortung spüre, dass ich da Zeit reinstecke, weil es etwas Sinnvolles ist, was einen konstruktiven Diskurs auslösen könnte."

Seit sein jüngstes Video "Zerstörung Teil 1: Inkompetenz" am Samstag viral ging, wurde es bereits mehr als zwei Millionen Mal aufgerufen. Es wird vermutlich noch mehr Klicks generieren und nicht das letzte Video sein. Denn am Ende des Clips kündigte er an, dass auf den ersten Teil natürlich eine Fortsetzung folgt.