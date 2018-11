Revolution blieb vorerst aus – Fronten gegen May werden härter

Das will May nicht gelten lassen: „Das entworfene Abkommen schützt Arbeitsplätze, schützt uns und sichert die Integrität unserer Union“, schrieb sie in einem Gastkommentar im Belfast Telegraph. Der „Warnschuss“ der DUP lässt jedenfalls die Zweifel daran wachsen, ob die Brexit-Pläne Mays bei der britischen Unterhaus-Abstimmung im Dezember durchgehen.

Auch außerhalb Großbritanniens weht May rauer Wind entgegen: Plötzlich drohte Spanien am Dienstag, seine Zustimmung für Mays Brexit-Abkommen zu verweigern, wenn nicht in der Gibraltar-Frage nachgeschärft werde. „Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU betreffen Gibraltar nicht, künftige Verhandlungen über Gibraltar haben separat zu erfolgen“, sagte der spanische Außenminister Josep Borrell. Spanien stört sich daran, dass die Enklave im Entwurf als britisches Territorium gesehen wird: „ Gibraltar gehört nicht zum Vereinigten Königreich, es wird von ihm repräsentiert“, sagte Premier Pedro Sanchez.