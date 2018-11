Zeit der Entscheidung für Mays Brexit-Pläne

Ab heute, Dienstag, wäre ein Misstrauensvotum möglich – noch ist nicht klar, ob Mays Parteikollegen die notwendigen 48 Stimmen für ein Misstrauensvotum sammeln konnten. Sollte dem so sein, müsste die Mehrheit der 315 abgeordneten Tories gegen May stimmen. Sollte May abgesetzt werden, gilt es als wahrscheinlich, dass ihr ehemaliger Brexit-Minister, Dominic Raab, die Parteiführung übernimmt. Auch Boris Johnson findet sich im Favoritenkreis. Das würde eine Kehrtwende beim Brexit bedeuten – er wünscht sich einen deutlich härteren Ausstieg aus der EU.