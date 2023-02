Republikanerin Nikki Haley will erste US-Präsidentin werden

Die prominente Republikanerin Nikki Haley hat ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 verkündet. Es sei an der Zeit für eine neue Generation von Führungskräften, sagte die frühere UN-Botschafterin und Gouverneurin von South Carolina am Dienstag in einem Video.

Haley ist damit die erste Kandidatin, die gegen Donald Trump ins Rennen geht. Die 51-Jährige muss sich nun bei parteiinternen Vorwahlen gegen den früheren US-Präsidenten durchsetzen, der seine Kandidatur bereits angekündigt hat.