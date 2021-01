Republikaner Mitt Romney von Trump-Fans angepöbelt

Videos, die am Dienstagabend in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, scheinen zu zeigen, wie der Senator von Utah, Mitt Romney, von Anhängern von Präsident Donald Trump auf seinem Flug von Salt Lake City nach Washington DC belästigt wird.

Romney gehört zu den republikanischen Senatoren, die diese Woche die Bemühungen abgelehnt haben, sich der Zertifizierung der Präsidentschaft von Joe Biden zu widersetzen, wenn der Kongress zusammentritt, um die Stimmen des Wahlkollegiums offiziell zu zählen.

Er ist in einem Video zu sehen, in dem eine Frau von ihm wissen will, warum Romney Donald Trump nicht mit den unbegründeten Behauptungen des Präsidenten über weitverbreiteten Wahlbetrug unterstützt.

Romney ist in dem zweiten Video, das am Dienstagabend viral wurde, nicht zu sehen. Er sagte, maskenlose Trump-Fans hätten ihn im Flugzeug mit „Verräter“ angeschrien.