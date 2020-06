Republikaner auf dem Selbstzerstörungstrip

Für Amerikas Konservative war es ein schwarzer Dienstag: Anders als erhofft brachte der Super-Tuesday für die republikanischen Vorwahlen keine klare Vorentscheidung. Will heißen: Schlammschlachten und gegenseitige Beschädigungen der Kandidaten gehen in die nächsten Runden, Millionen Werbe-Dollar werden im innerrepublikanischen Vorwahlkrieg versickern. Davon profitiert derzeit nur einer: Barack Obama. Cool und entspannt könnte der US-Präsident noch einige Monate lang einfach nur zusehen, wie Romney, Santorum und Co. einander demontieren und dabei in der breiten Wählergunst immer weiter sinken.