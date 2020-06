Ukraine: Ein Land im freien Fall

Da ist vor allem eines, was Ukrainer im Osten des Landes, im Westen, Norden und Süden verbindet – ein kleinster gemeinsamer Nenner in Zeiten gegenseitigen Misstrauens: Politik und die politische Elite, Regierung und staatliche Institutionen, von Bezirksbehörden bis zur Exekutive, werden bestenfalls missachtet, wenn nicht gehasst.

Die Ministerliste der neuen Regierung war kaum publik, da war überall schon von einem korrupten Kabinett die Rede, das keine lange Lebenszeit haben werde. An Alltagskorruption in Polizei oder Verwaltung hat sich ohnehin nie etwas geändert. Straßenpolizisten tragen unverändert den Beinamen "Straßenräuber", bewaffnet mit Laserpistolen. Sie ziehen es vor, Mandate ohne Beleg zu kassieren. Wer einen solchen will, dem wird erklärt, dass das eine sehr lange Prozedur und viel teurer sei. Wer gleich schwarz zahlt, bekommt je nach Laune des Organs noch einen Tipp: "Wo fahren Sie hin? Auch dort stehen sie, genau hinter dieser Kurve" – stehen "sie", nicht "wir" wohlgemerkt.

Knapp ein Jahr nach Beginn der Revolution und dem anschließenden Sturz der Regierung, dem Beginn des Krieges im Osten und angesichts der russischen Sanktionen gegen Kiew hat sich im Leben der Menschen wenig zum Besseren gewendet.

"Seht, wir haben Licht, wir sind ein zivilisiertes Land", sagt ein Mann in einem Dorf in der Westukraine durchaus scherzhaft. Aber: Weil die eigenen Minen den Bedarf an Kohle bei weitem nicht decken können, die Minen im Donbass jetzt an Russland liefern, so sie noch geöffnet sind, Russland aber den Export an die Ukraine eingestellt hat, wird in manchen Landesteilen jetzt immer wieder der Strom abgeschaltet.