Aber ganz so eitel Wonne ist es hier nicht. Nicht alle in der Region freuen sich so über die Rückkehr der ukrainischen Armee, wie etwa die Teilnehmer des patriotischen Autokorsos durch die Stadt, begleitet von ukrainischer Musik. Viele sind noch hier, die die Separatisten aktiv unterstützt haben, sagt ein Eingeweihter. Die Aktivsten unter ihnen werden gejagt, die anderen in Ruhe gelassen. Aber es gibt vor allem auch ein Problem: Fast jeder hat eine Waffe daheim. Der Krieg ist in weite Ferne gerückt in dieser Stadt – aber er hat seine tiefen Spuren hinterlassen. Nicht nur in Form ausgebrannter Ruinen an den Stadträndern.

Im Dorf Nikolaiwka, nahe Slowjansk, hat am 3. Juli eine Bombe in einen Wohnblock eingeschlagen. Oder eine Granate. Vielleicht auch mehrere. So genau weiß das keiner. Genauso wenig, woher sie kam. 16 Menschen sind gestorben. Eine ältere Dame hat sich chic gemacht in Pelz für ihren Sonntagsspaziergang in der Siedlung. Und angesprochen auf die Ruine mit dem verschneiten Trauerkranz davor, neben der sie lebt, gerät sie in Rage: "Sind wir denn keine Menschen?", schreit sie. Es folgt eine lange Ausführung über die Regierung in Kiew, die sie Junta nennt, Barack Obama, den sie töten möchte – was sie durch Handbewegungen einigermaßen bedrohlich verdeutlicht – und ihre Hassliebe zum ukrainischen Staat. Es ist eher Hass als Liebe.