Ukraine: Auch der Westen bereitet sich vor

Mykola war einmal Trainer einer Spezialeinheit der Armee. Jetzt sind es Grafiker, Bankangestellte, Studenten, Softwaretechniker oder Volksschullehrerinnen, die sich hier eingefunden haben, um von ihm den Umgang mit Waffen zu lernen und sich militärisch ausbilden zu lassen. Sie balancieren über Turnbänke, üben das Bewegen in Gruppen, Teamgeist, Reflexe und Erste Hilfe. All das für einen Fall: Sollte "Putin seine Truppen auch hierher schicken."

Von Ternopil in den Donbass sind es rund 1000 Kilometer. Aber der Krieg ist auch hier angekommen, in Galizien in der Westukraine. "Wir wollen vorbereitet sein", sagt Yaroslaw, ein lokaler Unternehmer, der die Gruppe unterstützt. Die Gruppe finanziert sich selbst und durch lokale Spender wie Yaroslaw. Unterstützt wird sie durch ein Netzwerk von Aktivisten. Geld vom Staat gibt es nicht. "Wir haben zwei Feinde", sagt Mykola, der im Brotberuf japanische Kampfsportarten und fernöstliche Malkunst unterrichtet: "Putin und die Werchowna Rada", das Parlament in Kiew. Er betont Putin – nicht Russen an sich. Die könnten nichts für ihren Präsidenten. Letztlich ist er selbst halb Russe. Geboren wurde er in Russland, sein Vater ist Russe. Und die Rada? Weil sie nichts tue und die Abgeordneten nur an sich selbst denken würden. "Kriminelle" seien das.