Asylwerber: "Nur raus aus dem Kosovo"

Asotthalom

Auch die Migranten, die es doch bis in den ungarischen Grenzortgeschafft haben, müssen bald aufgeben. An allen größeren Biegungen von Feldwegen, an allen Straßen stehen Uniformierte: Ein Durchkommen, wie es seit September fast 50.000 Kosovaren versuchten, scheint kaum mehr möglich. "Der Flüchtlingsstrom wird jetzt schon viel kleiner", schildert PolizeisprecherSzenti Szaboldj dem KURIER. "Gestern haben wir 402 Personen aufgegriffen, vor einer Woche waren es pro Tag noch drei Mal so viel."

Doch die Nachricht, dass sich die Flüchtlingsrouten wegen der verschärften Kontrollen geschlossen haben, sind noch nicht zu allen vorgedrungen. In Palic, einem Vorort der nordserbischen Stadt Subotica, warten auch heute Hunderte Menschen auf den richtigen Moment. Die kleinen Pensionen der Stadt sind mit kosovarischen Gästen bis auf den letzten Platz gefüllt. Jeden Tage treffen weitere Busse ein. Der Grenzort ist die letzte Station vor dem angepeilten Übertritt ins Schengenland.

Mit dem gewöhnlichen Linienbus nach Subotica seien sie vom Kosovo angereist, erzählt Bleritas Mann Isa. Ein paar Stunden Schlaf und dann weiter mit privaten Taxis bis kurz vor die Grenze. "Dann sind wir zu Fuß weiter gegangen, sechs, sieben Stunden. Zum Schluss mussten wir durch den eiskalten Fluss."