Reiche sind die schlimmsten Klimasünder weltweit

Die britische Entwicklungsorganisation Oxfam wartet unmittelbar vor Beginn der UN-Vollversammlung am Dienstag in New York, bei der es auch um die Erderwärmung gehen soll, mit einer Studie auf, die brisantes Zahlenmaterial beinhaltet. Demnach bläst das reichste Prozent der Weltbevölkerung mehr als doppelt so viele klimaschädliche Kohlendioxid-Emissionen in die Atmosphäre wie die ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Oxfam fordert aus diesem Grund, den CO2-Verbrauch der Wohlhabenden einzuschränken. Zudem müsse mehr in öffentliche Infrastruktur investiert und die Wirtschaft klimagerecht umgebaut werden.