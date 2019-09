Regionalwahlen in Russland: Kein Grund zu feiern für den Kreml

In Russland wurde am Sonntag gewählt. Es ging um Regionalvertretungen quer durchs Land. 52 Millionen Menschen waren wahlberechtigt – das ist rund die Hälfte des russischen Elektorats. Und kurz zusammengefasst: In fast allen Kreisen hat die Regierungspartei Einiges Russland die Mehrheit und damit die Macht behalten, alle 16 Gouverneurswahlen gingen zu ihren Gunsten aus.

Der Hund aber liegt im Detail. Denn trotz massenhafter Tricksereien, die Wahlbeobachter aus allen Landesteilen meldeten, konnte die Partei gerade einmal über Wasser bleiben. Vor allem in Moskau verbuchte sie trotz eines wohl durchdachten Versteckspiels bemerkenswerte Einbußen – zusammengenommen verlor Einiges Russland da ein sattes Drittel der Stimmen.