Lokalwahlen in Russland: Kalamitäten für den Kreml

Es war eine auf den ersten Blick unbedeutende Wahl im Jahr 2017, deren Ausgang im Kreml die Alarmglocken schrillen ließ: Bezirkswahlen in Moskau. Denn während die Kreml-Partei „Einiges Russland“ bei den landesweiten Lokalwahlen ihrem Namen gerecht wurde – sie fuhr durchwegs Siege ein –, brachte ihr der Urnengang in Moskau ein Debakel mit Extra-Ärger: Im Wohnbezirk von Präsident Wladimir Putin in Moskau gewann ein Kandidat der Opposition.