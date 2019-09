Holland bedauert Gefangenenaustausch von Moskau und Kiew

Russisches Veto

Dass die Ermittlungen in diesem Fall unter niederländischer Führung stehen, hat den Grund, dass 192 der 398 Todesopfer niederländische Staatsbürger waren. Immer wieder hat Moskau einen Ausschluss von den Ermittlungen beklagt. Die Einrichtung eines UN-Tribunals scheiterte aber am Veto Russlands – das eine Involvierung immer abstritt und die Schuld Kiew zuschob. Darüber, wieso Moskau so reges Interesse an Tsemakh hat (unter den Opfern ist kein Russe, die Tat wurde in der Ukraine begangen, Tsemakh ist Ukrainer), liegen keine Kommentare des Kreml vor.