Regierungsumbildung: Macron ringt mit Stimmungstief

Der eigentliche Auslöser für den Zwist an der Staatsspitze dürfte aber der Skandal um Alexandre Benalla, den gestrauchelten Sicherheitsbeauftragten von Macron, gewesen sein. Der 26 jährige Intimus von Macron war im Juli in die Fänge der Justiz geraten, weil er sich fälschlich als Polizei-Offizier ausgegeben und an linken Demonstranten vergriffen hatte.

Außerdem war Benalla im Begriff eine illegale Parallel-Sicherheitstruppe im Präsidentenamt zu installieren. Innenminister Collomb musste sich wegen dieser Affäre einer Parlamentskommission stellen, bei der er jede diesbezügliche Verantwortung von sich wies.

Zwischen dem Skandal um Benalla und dem jetzigen Rücktitt von Collomb gab es Ende August die Demission des Umweltministers Nicolas Hulot. Auch dieser Minister, bis dahin das populärste Regierungsmitglied, trat gegen den ausdrücklichen Willen von Macron zurück.

Er wolle nicht länger „Illusionen“ streuen, erklärte der Hoffnungsträger der auf Ökologie bedachten, eher linksliberalen Wähler.

Lagerübergreifend ist freilich der Frust der französischen Rentner, namentlich aus der Mittelschicht, die noch bei den Präsidentenwahlen besonders massiv für Macron gestimmt hatten. Mit Ausnahme von 300.000 Mindestrentnern, bekam die Masse der Pensionisten die kräftige Erhöhung einer Sozialsteuer zu spüren, außerdem wurde die Inflationsanpassung der Renten gestoppt.