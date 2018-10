Regierungsparteien verlieren in Deutschland weiter an Rückhalt

In Deutschland verlieren die CDU/ CSU und die SPD in der Wahlbevölkerung weiter an Zustimmung. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union einer am Freitag veröffentlichten ARD-Umfrage zufolge derzeit auf 25 Prozent und die SPD auf 14 Prozent.

Dies ist für beide Parteien der schlechteste Wert, seitdem die Sonntagsfrage im ARD-DeutschlandTrend gemessen wird. Insgesamt würde die derzeitige Regierungskoalition aus Union und SPD damit nur 39 Prozent erhalten.