Abe: "Tiefe Reue" für Japans Verhalten

Der japanische Regierungschef Shinzo Abe hat angesichts der Verantwortung seines Landes im Zweiten Weltkrieg "tiefe Reue" geäußert. In einer mit Spannung erwarteten Rede anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren sagte Abe am Freitag, Japan habe immer wieder seine "tiefe Reue und innige Entschuldigung" für seine Aktionen im Krieg geäußert.

"Diese von früheren Regierungen artikulierten Positionen sind auch in der Zukunft unerschütterlich." Abe äußerte sich bei einer Pressekonferenz in seiner offiziellen Residenz in Tokio.

"Wir haben seit dem Ende des Krieges stets für Frieden und Wohlstand in der Region gewirkt", sagte der Ministerpräsident. Daran ändere sich nichts. Im Hinblick auf China gestand Abe "unermessliches Leid" ein, das durch Japans Militär verursacht worden sei. Allen asiatischen Nachbarn und früheren Kriegsgegnern übermittelte er seine "tiefe Trauer und ewiges Mitgefühl". In China wurden nach Angaben Pekings durch Japans Invasion und Besatzung mehr als 20 Millionen Menschen getötet. Korea litt unter einer 35-jährigen japanischen Kolonialherrschaft, die 1945 endete.