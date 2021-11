Regierungs-Karussell: Schwedens Konsensdemokratie stößt an ihre Grenzen

Gerade mal sieben Stunden war Magdalena Andersson Schwedens erste Premierministerin. Mittwoch Abend trat die Sozialdemokratin wieder zurück. Auslöser war der Austritt der Umweltpartei aus der Koalition. „Für mich geht es um Respekt, ich will keiner Regierung vorstehen, bei der es einen Grund gibt, ihre Legitimation in Frage zu stellen.“ so Andersson.