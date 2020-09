Regierung in Athen: Migranten zündeten Moria an, Minderjährige kommen aufs Festland

Die griechische Regierung hat offenbar die Ursache des Großbrandes in dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos eruiert: Laut Angaben aus Athen haben Migranten selbst das Feuer gelegt - und zwar offenbar als Reaktion auf die wegen des Coronavirus verhängte Quarantäne in Moria. Es handele sich um Menschen, die „ihr Gastland nicht respektieren“, so Regierungssprecher Petsas. Mit solchen Aktionen jedoch torpedierten diese Menschen jede Lösung. „Wir sagen es ihnen klipp und klar: Sie werden nicht wegen des Feuers die Insel verlassen. Das können sie vergessen.“ Gelungen sei den Brandstiftern lediglich, Tausende Menschen - darunter Familien- obdachlos zu machen, kritisierte Petsas.

Zweiter Brand

Zuvor hatte es in dem großteils zerstörten Flüchtlingslager am Mittwochabend erneut gebrannt. Die Flammen loderten laut einem AFP-Fotografen in einem Teil des Lagers, das von der vorangegangen Brandkatastrophe nur wenig betroffen war. Erneut kam es zu Chaos: Flüchtlinge rannten aus dem Lager, während ihre Zelte verbrannten.