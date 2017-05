Die Bundesanwaltschaft hat im Zug der Terrorermittlungen gegen einen rechtsextremen Oberleutnant einen weiteren 27-jährigen Bundeswehrsoldaten festnehmen lassen. Das berichtet Spiegel Online. Am Dienstagmorgen soll demnach im baden-württembergischen Kehl der Oberstleutnant Maximilian T. festgenommen worden sein.

Er gilt als möglicher Komplize des bereits festgenommenen Soldaten Franco A., der möglicherweise einen rechtsextrem motivierten Anschlag geplant haben soll. Nach Angaben der Ermittler soll er noch am Dienstag wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden, heißt es im Medienbericht.

Franco A. hatte sich in Deutschland als falscher syrischer Flüchtling registrieren lassen und womöglich einen Anschlag geplant. Auf einer Toilette am Flughafen Wien hatte er zwischenzeitlich eine Waffe deponiert. Er sitzt bereits in Haft.