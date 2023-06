Rechtspopulisten in mehreren spanischen Städten an der Macht

In Spanien hat die rechtspopulistische Partei Vox am Samstag zusammen mit den Konservativen eine Reihe von Rathäusern übernommen. In zehn größeren Städten, darunter Toledo und Burgos, wurden Koalitionsregierungen aus Volkspartei (PP) und Vox gewählt. Bei den Regional- und Kommunalwahlen am 28. Mai hatten beide Parteien gut abgeschnitten.

Vox gab in einer Erklärung bekannt, dass sie "ideologische" Stadtverwaltungsbehörden abschaffen werde, die Geld vergeudeten und nicht die "wirklichen Probleme" der Menschen lösten. Als Beispiel nannte Vox Behörden zur Förderung der Gleichstellung.