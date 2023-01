Tausende bei Anti-Regierungs-Demo in Madrid

In Spaniens Hauptstadt Madrid sind am Samstag Tausende Menschen gegen die Regierung des sozialistischen Ministerpr├Ąsidenten Pedro S├ínchez auf die Stra├če gegangen. Nach Angaben der spanischen Regierung folgten rund 30.000 Menschen einem Aufruf mehrerer rechter Gruppen sowie der konservativen Volkspartei (PP) und der rechtsextremen Partei Vox und versammelten sich auf dem zentralen Cibeles-Platz in Madrid. Die Organisatoren sprachen von 700.000 Teilnehmern.

Anlass f├╝r den Protest war eine umstrittene Strafrechtsreform. Die spanische Rechte ist emp├Ârt ├╝ber die Entscheidung der sozialistischen Regierung, den Straftatbestand des Aufruhrs abzuschaffen. Auf dessen Grundlage waren neun katalanische Separatistenf├╝hrer wegen ihrer Rolle beim gescheiterten Unabh├Ąngigkeitsreferendum im Jahr 2017 verurteilt worden.