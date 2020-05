Rechtspopulisten erobern sich Rang von Volksparteien

Die rechtspopulistischen "Schwedendemokraten" haben im vergangenen Dezember die sozialdemokratische Regierung gestürzt und dadurch ihre Beliebtheitswerte von 12 auf 16 % steigern können. Nach Rechten in Norwegen sind auch in Finnland die rechtspopulistischen "Wahren Finnen" als zweitstärkste Kraft in die Regierung gekommen, mit bedeutenden Ämtern: Außen-, Verteidigungs- und Sozialministerium.

Bei der in zwei Wochen bevorstehenden Parlamentswahl in Dänemark könnte die Islam- und Ausländerfeindliche "Dänische Volkspartei" gehörig abräumen. Immerhin errang sie bei der EU-Wahl 2014 mit fast 27 Prozent den ersten Platz. Der niederländische Islam-Hasser Geert Wilders tourt unterdessen wie ein Popstar als beliebter Gastredner von Wien, über PEGIDA in Deutschland zu antiislamischen Veranstaltungen in den USA.

In Italien hat nach der Implosion der Berlusconi-Partei " Forza Italia" die " Lega Nord" mit ihrem neuen, jungen Boss Matteo Salvini einen rasanten Aufstieg erlebt. Ursprünglich unter Umberto Bossi eine auf Separatismus Norditaliens ausgerichtete Bewegung, deklariert Salvini die Lega längst als gesamtnationale Bewegung mit dem französischen FN als Vorbild und Wladimir Putin als Freund. Und er hat bei den jüngsten Regionalwahlen mit Werten zwischen 20 und 50 Prozent den Platz als dritte Kraft in Italien errungen und damit Berlusconi als Führer der Rechten überholt. Ja selbst die als Basis-Internet-demokratische, anfangs eher linke, "Bewegung der 5 Sterne" des Kultkomikers Beppe Grillo ist mittlerweile in Einwanderungs- und EU-Fragen so weit nach rechts gerückt, dass sie im EU-Parlament eine Allianz mit der britischen UKIP eingegangen ist.

Und sogar in Deutschland, in jenem Land, in dem die Last der Mitverantwortung für den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust am gründlichsten aufgearbeitet wurde, sehen wir ein Erstarken EU-feindlicher und fremdenfeindlicher Kräfte, auch wenn derzeit innere Spaltungstendenzen in der AfD und der PEGIDA Schlagzeilen machen. Aber das Wählerpotenzial und die Stimmung im Land – gewaltsame Aktionen gegen Asylheime inklusive – bleiben. Last, but not least: Die Strache-FPÖ rangiert in allen Umfragen zumindest gleichauf mit den beiden traditionellen Volksparteien ÖVP und SPÖ und hat gerade zwei beeindruckende Erdrutschsiege eingefahren.