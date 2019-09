Seehofer: Mehr Polizisten an Grenze zu Österreich

Horst Seehofer will die Präsenz der Bundespolizei an allen deutschen Grenzen verstärken. Entsprechend wird auch die Kontrolle an der Grenze zu Österreich intensiviert. Am allen anderen deutschen Binnengrenzen soll die Schleierfahndung ausgebaut werden, so der CSU-Politiker gegenüber Bild am Sonntag.

Ziel sei es, die Präsenz von Polizisten im Grenzraum spürbar zu erhöhen, um unerlaubte Einreisen und Schleusungskriminalität zu bekämpfen. Am Mittwoch hatte der deutsche Bundesinnenminister angekündigt, die Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze über den 11. November hinaus für sechs weitere Monate verlängern zu wollen. Weil nach wie vor eine "hohe Zahl von illegalen Grenzübertritten festgestellt" werde, werde man aus Gründen der Sicherheit die Kontrollen fortzusetzen, hieß es am Mittwoch aus dem Innenministerium. Es gebe zwar "weiterhin das Bestreben, zu einem Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen zurückzukehren", aber die Voraussetzungen dafür seien noch nicht gegeben, sagte ein Ministeriumssprecher.

Die österreichische Bundesregierung nahm die Entscheidung am Mittwoch "zur Kenntnis". Am Montag wird Innenminister Wolfgang Peschorn seinen deutschen Amtskollegen zu einem schon länger geplanten Termin treffen. Die Grenzkontrollen zwischen den beiden Ländern werden dabei eines der Hauptthemen sein.

Eigentlich gibt es im Schengen-Raum, dem 26 europäische Länder angehören, keine stationären Personenkontrollen an den Grenzen. In den vergangenen Jahren hatten aber mehrere Staaten eine Ausnahmeregelung genutzt und wieder teilweise Grenzkontrollen eingeführt. Deutschland kontrolliert dort seit Herbst 2015 an der Grenze zu Österreich, nachdem sich Zehntausende Flüchtlinge und andere Migranten von Griechenland über die Balkan-Route auf den Weg nach Westeuropa gemacht hatten.