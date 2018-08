Rechte Demos und Gewalt: "Das ist nicht mein Chemnitz"

„Das ist nicht mein Chemnitz“, sagt ein Mann mittleren Alters, der es gerade sehr eilig hat. Kurz bleibt er dann doch stehen, er will etwas loswerden: „Was hier in den vergangenen Tagen passiert ist, hat eine Minderheit organisiert, die dafür extra in die Stadt gekommen ist. Die Mehrheit missbilligt das.“

Aber auch in Chemnitz gibt es eine aktive rechte Szene, die von der sächsischen Regierung lange unterschätzt wurde. Sie terrorisiert linke Politiker wie Susanne Schaper, die ihr Bürgerbüro nach Attacken räumen musste. Oder sie versucht einen Stadtteil zu besetzen.

Wie hier den Sonnenberg, 20 Gehminuten vom Zentrum entfernt. Gründerzeithäuser reihen sich neben moderne Bauten. Doch viele der alten Häuser stehen leer. Fenster sind mit Brettern verriegelt, auf einigen Hauswänden finden sich Nazi-Schmierereien und Hakenkreuze – manche noch sichtbar, andere mit Blumen übermalt. Wo früher Arbeiter lebten, wohnen heute Künstler, Studenten, Migranten – aber auch Neonazis.

Sarkawt, ein gebürtiger Kurde aus dem Irak, arbeitet seit einem Jahr hier in einem Dönerladen. Eine No-Go-Area sei der Sonnenberg nicht, er wurde auf der Straße noch nie angegriffen. Nur einmal habe ein Polizist bei ihm Essen bestellt, kein Wort verloren, und beim Rausgehen „Scheiß Ausländer“ gemurmelt. Er würde gerne wegziehen, nicht wegen der Ausländerfeindlichkeit. Er lebt in einer Flüchtlings-Unterkunft außerhalb von Chemnitz. Dort komme es unter den Männern oft zu Reibereien. Einige trinken, andere rauchen, berichtete er. Doch aufgrund seines Status darf er die Unterkunft nicht verlassen. Die mutmaßlichen Täter, ein Syrer und ein Iraker, die Sonntagnacht mit dem 35-jährigen Daniel H. aneinandergerieten, will er gekannt haben. Sie hätten in seiner Unterkunft gelebt, oft Probleme gemacht.

Auf die Probleme durch Rechte fand Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gestern erst nach einem zweiten Anlauf Worte. Zuerst schrieb er Dienstagmorgen via Twitter, er freue sich auf den Bürgerdialog am Donnerstag in Chemnitz. Stunden später löschte er den Tweet. Es folgte eine Pressekonferenz: Extremismus habe hier nichts verloren. Straftäter auf allen Seiten würden dingfest gemacht, kündigte der CDU-Politiker an.

Konsequenzen oder eine Kampfansage an die geistigen Brandstifter der Ausschreitungen fand er nicht: Dabei droht der Stadt schon die nächste mögliche Eskalation. Rechtsextreme haben ihm Netz angekündigt, am Donnerstag erneut zu demonstrieren.