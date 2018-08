Rechter Mob in Chemnitz: "Die schweigende Mehrheit ist überraschend"

Erst ein Migranten jagender Mob, dann eine rechtsextreme Demo mit tausenden Teilnehmern - die Ereignisse der letzten Tage in Chemnitz sind außergewöhnlich. Für die mit Extremismus und Radikalisierung befasste deutsche Politologin Britta Schellenberg ist die Entwicklung zwar wie für viele Beobachter schockierend, aber letztlich erkennt sie darin auch das Ergebnis einer absehbaren und auch sehr speziellen Entwicklung in Sachsen. Im KURIER-Interview erklärt die Forscherin von der Ludwig-Maximilians-Universität München, was das Besondere daran ist.

Kurier.at: Sind Sie von den Ereignissen in Chemnitz überrascht?

Britta Schellenberg: Solche Riesen-Auseinandersetzungen mit Gewalt-Eskalation können und dürfen nicht normal sein in einer pluralen Demokratie. Insofern ja, erstmal war da Schock und Überraschung. Aber leider muss man sagen, dass solche Vorkommnisse sich doch in den letzten Jahren häufen in bestimmten Regionen - vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber in der Tendenz.

Wie viel dieser Entwicklung ist ein europäisches, wie viel ein deutsches oder regionales Problem?

Dass ein Teil der Bevölkerung Einwanderung als problematisch und konfliktreich wahrnimmt, sieht man in fast allen Ländern Europas. Die Gewaltexzesse sind aber nicht typisch europäisch und schon gar nicht typisch westeuropäisch. Sie sind aber seit Jahren in Sachsen besonders stark ausgeprägt.

Was ist in dieser Region anders?

Es gibt dort eine spezielle Geschichte. Die autoritär geprägte DDR kannte keine Einwanderung. Nach der Wiedervereinigung gab es eine große Hoffnung, dass vieles besser wird. Tatsächlich gibt es aber hohe Arbeitslosigkeit, Gutqualifizierte und Frauen wandern oft ab, es bleibt ein überdurchschnittlich großer Rest an unzufriedenen Männern mittleren und älteren Alters. Es ist eine unfreundliche Grundsituation, die aggressive Dynamiken in sich birgt.

Dazu kommt die sächsische Identität. Sachsen hat stark zur Wiedervereinigung beigetragen. Die Montagsdemonstrationen, die zum Fall der Mauer führten, gingen in Leipzig los. Auch Dresden versteht sich als stark freiheitliche Gesellschaft, die großen Wert darauf gelegt hat, dass das Unrechtssystem der DDR umgeworfen wurde. Dieses Selbstverständnis richtet sich heute zunehmend gegen die Bundesregierung und Bundesrepublik Deutschland insgesamt.

Besonders abnormal ist, dass Leute glauben, Selbstjustiz üben, durch die Gegend streifen und Menschen verprügeln zu können. Da fehlt der Respekt vor der staatlichen Autorität und dadurch die Fähigkeit staatlicher Behörden, für eine friedliche Gesellschaft zu sorgen.