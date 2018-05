Razzia in deutschem Asylheim: Empörung bei rechten Politikern

Widerstand gegen Abschiebung eines 23-jährigen aus Togo nach Italien

Polizei Großeinsatz in Asylheim

17 "Unruhestifter" werden verlegt

Rechte Politik ist von Aufruhr empört und fordert mehr Härte

Nach der gescheiterten Abschiebung eines Asylbewerbers aus dem westafrikanischen Togo hat die deutsche Polizei am Donnerstag mit einem Großeinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen Stärke demonstriert.

Der Rechtsstaat werde Recht und Gesetz durchsetzen, dies gelte auch für Menschen, die hier in Deutschland Schutz suchten, sagte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl. "In Baden-Württemberg wird es keine rechtsfreien Räume geben." In Ellwangen waren Hunderte Beamte im Einsatz. Mehrere Menschen wurden verletzt.