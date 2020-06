Ein Amphitheater inklusive

In Washington sitzen wieder Israelis und Palästinenser und verhandeln. Doch der Frieden hat schon begonnen. Auf zwei Hügeln bei Ramallah – zu erwerben zum Stückpreis ab 60.000 Euro. Klingt übertrieben? Der Preis auf keinen Fall. Nur das mit dem Frieden hängt davon ab, wer gefragt wird.

Rawabi heißt der Ort im Westjordanland. „Doppelhügel“. Wo vor drei Jahren noch karges Gestrüpp wuchs, stehen jetzt breit in hoch-stöckigen Terrassen angelegte Rohbauten. Hier entsteht für 40.000 Einwohner eine neue palästinensische Stadt – die erste, die auf einem Reißbrett entworfen wurde. Ende des Jahres sollen die ersten 700 Familien einziehen.

„Wir träumen schon davon. Von hier oben sieht man bis Tel Aviv im Westen und Jordanien im Osten“, schwärmt Rania, eine palästinensische Lehrerin aus Ramallah mit flottem Kopftuch und hautengen Jeans. Ihr Mann Walid bearbeitet sein Smartphone. Bequem kauert er auf einem der eleganten Sessel im Verkaufscenter vor einem 3-D-Bild des Rawabi-Plans. Walid arbeitet als Arzt in einer Ost-Jerusalemer Klinik. „Das Geld für die Raten muss vom Konto meiner Frau in Ramallah überwiesen werden. Nur von palästinensischen Banken aus, so fordert es die palästinensische Regierung“, stöhnt Walid, dessen Gehalt auf eine israelische Bank überwiesen wird. So bleiben Käufer aus dem Ausland unter Kontrolle. „Als sei Ost-Jerusalem Ausland!“