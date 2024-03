Die Angst vor dem "heißen Monat" Ramadan

Alljährlich, besonders aber heuer, wird in Israel im Ramadan mit gesteigerten Spannungen im besetzten Westjordanland und rund um die heiligen Stätten in der Altstadt von Jerusalem gerechnet. Israels Polizei hat eigenen Angaben zufolge kurz vor Beginn des Ramadan 20 Einwohner aus dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems festgenommen.

Eine Erwartungsstimmung, die Abu Ubeyda auszunutzen weiß. Den Sprecher der terroristischen Kassam-Brigaden der Hamas kennt die Welt nur anonym und vermummt. Am Freitag redete er blumig, doch deutlich: "Während Muslime sich weltweit auf Ramadan vorbereiten, opfern wir Allah einen Schwall reinen Blutes und reiner Seelen. Wir rufen unser Volk auf am Westufer, in Al-Quds und in den 1948 besetzten Gebieten, aufzustehen und gen Al-Aqsa zu marschieren." Auch der Prophet Muhammad errang seine größten Siege im Ramadan.

Gewalt und Proteste

Seit dem blutigen Überfall der Hamas am 7. Oktober mit über 1200 ermordeten Menschen hoffen die militanten Islamisten auf kriegerische Unterstützung – vor allem aus der arabischen Welt. Ihre Rechnung ging bislang nicht auf. In den besetzten Palästinensergebieten gab es zwar einen Anstieg der Gewalt – rund 400 Palästinenser sind seit Oktober getötet worden –, doch keinen Volksaufstand, keine dritte Intifada. In arabischen Staaten sind Proteste generell nicht gern gesehen, auch nicht, wenn sie gegen Israel sind. Allzu leicht könnten sie in Randale gegen das Regime ausarten.