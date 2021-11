Raketentest: Russland gefährdet laut USA Astronauten der ISS

Russland wies die Vorwürfe zurück. "Diese Aussagen entsprechen nicht der Wirklichkeit", sagte Juri Schwytkin, Vize-Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, am Dienstag der Agentur Interfax. Der Fantasie des US-Außenministeriums sei keine Grenze gesetzt. "Wir haben uns immer gegen die Militarisierung des Weltraums ausgesprochen", sagte der Abgeordnete.

ISS kurzzeitig geräumt

Wegen einer möglichen Kollision mit Weltraumschrott war die ISS am Montag zweimal kurzzeitig geräumt worden. Der Kosmonaut Pjotr Dubrow sagte der russischen Staatsagentur Tass zufolge, die sieben Raumfahrer hätten sich in beiden Fällen in zwei an der Station angedockten Raumschiffen in Sicherheit gebracht. Im Falle eines Zusammenstoßes hätte die Besatzung so schnell zur Erde zurückfliegen können.