Rätsel um Reise von Nancy Pelosi nach Taiwan, China warnt

China warnt die USA vor Konsequenzen einer Reise der Präsidentin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach Taiwan. Dies würde die bilateralen Beziehungen schwer beschädigen, erklärte am Donnerstag der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Zhao Lijian. China lehne alle offiziellen Kontakte zwischen den USA und Taiwan strikt ab, die US-Regierung sollte die geplante Reise verhindern. Ansonsten müssten die USA die Folgen tragen, erklärte Zhao ohne konkret zu werden.

Japanische und taiwanesische Medien haben berichtet, dass Pelosi, wie US-Präsident Joe Biden Mitglied der Demokratischen Partei, nach ihrer Japan-Visite dieses Wochenende nach Taiwan weiterreisen wird, das von China als abtrünnige Provinz angesehen wird. Dies hat ihr Büro bisher nicht bestätigt.

Die Regierung in Peking beansprucht die demokratisch regierte Insel für sich und will sie unter chinesische Kontrolle bringen. Die USA haben unter Präsident Biden Taiwan mehrmals eine "felsenfeste" Unterstützung zugesichert. China hat in der Vergangenheit mehrfach mit Manövern nahe der Insel seinen Anspruch unterstrichen. Nach der Invasion der Ukraine durch Russland waren im Westen Sorgen entstanden, China könne mit Taiwan ähnlich verfahren.