Quarantäne beendet: WHO-Team darf endlich in Wuhan ermitteln

Das internationale Team von Experten, das im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in China nach dem Ursprung des Coronavirus forschen soll, kann am Freitag endlich seine konkrete Arbeit aufnehmen. Die 14-tägige Quarantäne in einem Hotel in der Millionen-Metropole Wuhan endete am Donnerstag.

Die 13 Experten wollen herausfinden, wo das neue Sars-CoV-2-Virus erstmals aufgetreten ist und wo es herkommt. Wegen genetischer Ähnlichkeiten wird vermutet, dass es ursprünglich von Fledermäusen stammt und möglicherweise über ein anderes Tier als Zwischenwirt auf den Menschen übergesprungen ist.

Labor-Spekulationen

Es gab aber auch Spekulationen, ob das Virus aus einem Labor entwichen ist. Das hat China immer vehement zurückgewiesen.Die Suche nach dem Ursprung des Virus gilt als politisch heikel, weil China fürchtet, als Schuldiger für die Pandemie angeprangert zu werden.